Busca por emagrecimento rápido dispara apreensão de remédios ilegais em 2026

O contrabando de remédios para emagrecer no Brasil cresceu em 2026. Segundo dados da Polícia Federal (PF) via Lei de Acesso à Informação (LAI), o número de ocorrências de apreensão desses medicamentos já é mais que o dobro do registrado em todo o ano de 2025.

Foram 335 ocorrências em 2025. Só entre janeiro e meados de junho de 2026, esse número chegou a 758, um salto de cerca de 20 vezes na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2024, o total havia sido de apenas 9 ocorrências, o que mostra como o problema se intensificou rapidamente nos últimos dois anos.

O volume de produtos apreendidos também impressiona. Entre 2024 e meados de 2026, a PF recolheu cerca de 175 mil unidades de emagrecedores em todo o país, entre canetas, ampolas e frascos.

A maior parte é composta por versões vendidas como tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) e retatrutida, substância que ainda está em fase de testes clínicos e não tem aprovação para venda em nenhum país. Também circulam produtos vendidos como semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy.

Um exemplo recente ilustra o padrão dessas apreensões. No dia 23 de julho, a PF apreendeu 38 frascos de medicamentos para emagrecimento no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Em uma abordagem, os agentes encontraram 18 frascos de retatrutida na bagagem de uma passageira que desembarcava de um voo vindo de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Confins (MG). Em outra ação, no mesmo dia, foram localizados 20 frascos de tirzepatida na bagagem de um homem que também vinha de Foz do Iguaçu.

Esses casos mostram exatamente o trajeto mais comum do contrabando: sair de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e seguir de avião ou rodovia até os grandes centros consumidores.

Onde ocorreram as apreensões?

A porta de entrada da maior parte desses medicamentos é a fronteira terrestre com o Paraguai, sobretudo na região da tríplice fronteira, em Foz do Iguaçu.

De lá, os produtos seguem por rodovias já usadas pelo tráfico de drogas até São Paulo e Rio de Janeiro, os principais mercados consumidores do país.

Essa rota rodoviária é reforçada por outros dois canais.

O primeiro é o transporte aéreo, que permite deslocar cargas menores com mais rapidez entre cidades, como aconteceu no caso do Galeão. O segundo é o envio pelo correio internacional, que amplia o alcance das vendas feitas pela internet.

A Receita Federal também tem registrado apreensões significativas nessa mesma rota.

Em abril de 2026, o órgão apreendeu uma carga de medicamentos contrabandeados, incluindo produtos para emagrecimento, escondida no painel e no para-choque de um veículo que tentava entrar no país pela Alfândega de Mundo Novo (MS).

O motorista disse que receberia R$ 5 mil para levar a carga até Presidente Prudente (SP).

Quais estados tiveram mais remédios emagrecedores apreendidos?

Segundo o levantamento da PF obtido via LAI, os estados que mais aparecem nas apreensões são:

Paraná : responde por cerca de 37% das ocorrências e por mais da metade do volume de unidades apreendidas no país, puxado pela fronteira em Foz do Iguaçu;

: responde por cerca de 37% das ocorrências e por mais da metade do volume de unidades apreendidas no país, puxado pela fronteira em Foz do Iguaçu; Mato Grosso do Sul : somado ao Paraná, forma o eixo de fronteira que concentra quase metade dos casos e cerca de 60% de todas as unidades retidas;

: somado ao Paraná, forma o eixo de fronteira que concentra quase metade dos casos e cerca de 60% de todas as unidades retidas; São Paulo : aparece como um dos principais destinos finais da carga contrabandeada, por ser o maior mercado consumidor do país;

: aparece como um dos principais destinos finais da carga contrabandeada, por ser o maior mercado consumidor do país; Rio de Janeiro: também figura como destino recorrente das cargas, tanto por rodovia quanto por transporte aéreo, como no caso registrado no Aeroporto do Galeão em julho.

Os riscos de usar medicamentos sem procedência

Medicamentos contrabandeados não passam por nenhum tipo de controle sanitário antes de chegar ao consumidor. Isso significa que não há garantia sobre o que realmente está dentro do produto, em que concentração e em quais condições ele foi transportado e armazenado.

Segundo nota oficial conjunta da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), o uso de injetáveis de origem duvidosa para emagrecimento envolve riscos graves à saúde.

Entre os principais riscos apontados por autoridades sanitárias estão:

Composição incerta : o frasco pode conter uma substância diferente da anunciada, ou nem sequer conter o princípio ativo esperado;

: o frasco pode conter uma substância diferente da anunciada, ou nem sequer conter o princípio ativo esperado; Dosagem incorreta : mesmo quando a substância é a correta, a concentração pode estar errada, expondo o usuário a uma dose muito acima ou abaixo da indicada;

: mesmo quando a substância é a correta, a concentração pode estar errada, expondo o usuário a uma dose muito acima ou abaixo da indicada; Ausência de registro sanitário : produtos como a retatrutida ainda estão em fase de testes clínicos e não têm aprovação para venda em nenhum país, o que significa que sua segurança e eficácia não foram comprovadas;

: produtos como a retatrutida ainda estão em fase de testes clínicos e não têm aprovação para venda em nenhum país, o que significa que sua segurança e eficácia não foram comprovadas; Falta de avaliação médica prévia : sem acompanhamento profissional, o paciente pode ter uma condição de saúde que contraindique o uso do medicamento, ou tomar outro remédio que interaja de forma perigosa com o produto;

: sem acompanhamento profissional, o paciente pode ter uma condição de saúde que contraindique o uso do medicamento, ou tomar outro remédio que interaja de forma perigosa com o produto; Armazenamento inadequado : substâncias como a tirzepatida exigem refrigeração constante para manter a eficácia. Quando transportadas em condições irregulares, como aconteceu em apreensões recentes na fronteira, perdem estabilidade e podem se tornar ainda mais arriscadas;

: substâncias como a tirzepatida exigem refrigeração constante para manter a eficácia. Quando transportadas em condições irregulares, como aconteceu em apreensões recentes na fronteira, perdem estabilidade e podem se tornar ainda mais arriscadas; Ausência de rastreabilidade: em caso de efeitos adversos, não há como identificar lote, fabricante ou origem do produto, o que dificulta qualquer ação de vigilância sanitária.

A Anvisa reforça que a compra desses medicamentos deve ocorrer exclusivamente em farmácias autorizadas, mediante prescrição médica, para garantir segurança, eficácia e controle de qualidade.