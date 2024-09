Pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada à EXAME nesta segunda-feira, 9, mostra o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), na liderança por um segundo mandato na cidade. O candidato à reeleição tem 69% das intenções de voto, bem à frente do segundo colocado, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que soma 10%.

Na terceira posição está o professor Kleber Rosa (PSOL), que pontua com 4,7% dos votos. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, Rosa está tecnicamente empatado com Geraldo Júnior. Os demais candidatos não somaram mais que 1%.

Essa á segunda pesquisa do instituto sobre a disputa pela prefeitura da capital baiana. No levantamento anterior, divulgado no dia 15 de agosto, Bruno Reis tinha 61,2% das intenções de voto, enquanto seu adversário do MDB marcava 13,%. O psolista somava 4,2%. Os dois estudos, porém, não podem ser comparados por terem nomes diferentes apontados aos eleitores na pesquisa estimulada.

Intenções de voto em Salvador:

Bruno Reis (União Brasil): 69,0%

Geraldo Júnior (MDB): 10,0%

Kleber Rosa (PSOL): 4,7%

Eslane Paixão (UP): 0,6%

Victor Marinho (PSTU): 0,4%

Giovani Damico (PCB): 0,3%

Silvano Alves (PCO): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,2%

NS/NR/Indeciso: 8,7%

Segundo turno

O Futura Inteligência também fez três simulações de segundo turno. Nos dois em que é citado, o atual prefeito do União Brasil também aparece à frente.

Cenário 1:

Bruno Reis: 72,0%

Geraldo Júnior: 14,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%

NS/NR/Indeciso: 6,3%

Cenário 2:

Bruno Reis: 73,8%

Kleber Rosa: 13,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,6%

NS/NR/Indeciso: 4,2%

Cenário 3:

Geraldo Júnior: 36,6%

Kleber Rosa: 19,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 32,5%

NS/NR/Indeciso: 11,8%

Rejeição e prioridades

Ainda segundo a pesquisa, Bruno Reis tem a menor rejeição, com 13% dos eleitores soteropolitanos informando que não votariam nele de jeito nenhum. Geraldo Júnior, por outro lado, tem a maior rejeição, com 37,4%. Kleber Rosa aparece na sequência, com 25,4% dos entrevistados apontando que não votariam no candidato do PSOL. Ele é seguido por Victor Marinho, com 22,3% das menções; Silvano Alves, 19,9%; Giovani, 19,3%; e Eslane, 18,5%.

A principal prioridade do próximo prefeito deve ser a saúde, acordo com 50,5% dos entrevistados. Melhorar a educação e a segurança pública também é uma preocupação de 38% e 37,5%, respectivamente. O transporte coletivo aparece em quarto como uma das áreas que deve ser prioridade do próximo prefeito, com 20,5% das menções.

A pesquisa foi registrada no TSE como BA-00482/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 29 de agosto e 5 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.