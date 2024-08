O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lidera em todos os cenários a disputa de intenções de voto, seja no primeiro turno ou nas hipóteses testadas de segundo turno, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades e divulgada com exclusividade à EXAME nesta quinta-feira, 15.

O candidato à reeleição tem 61,2% das intenções de votos na pesquisa estimulada de primeiro turno. Uma vantagem de 47 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), com 13,8%. Na terceira posição está o professor e investigador da Polícia Civil da Bahia, Kleber Rosa (PSOL), que pontua com 4,2% dos votos. Os demais candidatos não somaram mais que 1%.

Intenções de voto em Salvador*:

Bruno Reis (União Brasil): 61,2%

Geraldo Júnior (MDB): 13,8%

Kleber Rosa (PSOL): 4,2%

Victor Marinho (PSTU): 0,6%

Eslane Paixão (UP): 0,6%

Giovani Damico (PCB): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,3%

Indecisos: 10%

Segundo turno e rejeições

Bruno Reis também está na frente dos demais candidatos no segundo turno. Nos dois cenários testados pelo instituto, o atual prefeito seria reeleito com mais de 60% dos votos. No confronto direto com Geraldo Júnior, o candidato do União Brasil venceria 63,4% a 20,8%. Ele também seria reeleito com 69,1% dos votos contra 13,1% de Kleber Rosa.

O candidato do MDB é o que tem a maior rejeição, segundo a pesquisa, com 31,6% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. O segundo mais citado foi Victor Marinho, com 22,3%. O atual prefeito é o que tem menor rejeição, contestado por 13%.

Influência de Lula e Bolsonaro em Salvador

Com a disputa nacionalizada na capital baiana, o Futura Inteligência consultou os entrevistados sobre a influência do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu antecessor Jair Bolsonaro (PL). Em um pleito disputado por partidos do chamado centrão, a polarização ficará nos apoios, como observam especialistas. Em Salvador, o presidente da República apoia Geraldo Júnior a prefeito, e Bolsonaro faz oposição em busca da reeleição de Bruno Reis.

Apesar da liderança do atual prefeito, a pesquisa mostra que a influência de Lula é maior. Ao todo, 29,5% dos que responderam à pesquisa afirmaram que, se o presidente apoiar algum candidato, "com certeza" ele votará no escolhido. Outros 29,7% disseram que "podem votar" e 33,7% que "não votam". No caso do ex-presidente, 12,1% responderam que "com certeza" e 14,2% que "podem votar". A maioria, contudo, rejeita a escolha de Bolsonaro, 69,5%.

A pesquisa foi registrada no TSE como BA-06586/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 6 e 12 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 99,8%, e não 100%.