BRT Transbrasil começa a operar neste sábado; entenda como será

O BRT Transbrasil começa a operar com paradas em todas as 17 estações neste sábado. Para atravessar 26 quilômetros, por 18 bairros, serão cerca de 40 minutos. E o prefeito Eduardo Paes estará na primeira viagem completa do Terminal Deodoro, na Zona Oeste, ao Terminal Intermodal Gentileza (TIG), na Zona Portuária.

Após sete anos de obras, o quarto corredor de BRT instalado na cidade — que já possui os BRTs Transoeste, Transcarioca e Transolímpica — entra em funcionamento das 10h às 15h, todos os dias da semana. Nesta primeira fase da operação, devem circular de 35 a 40 ônibus por ele.

Os passageiros terão à disposição dois validadores nas estações do Transbrasil: o Riocard e o Jaé, disponível para download nos sistemas Android e IOS. Além do cartão físico, os usuários podem pagar a passagem com o celular por meio de um QR Code. No novo sistema, o saldo não possui prazo de validade.

O serviço parador será realizado pela linha 60 (Terminal Gentileza x Terminal Deodoro), com embarque e desembarque nas 17 estações do corredor. Com esta, serão três linhas de BRT circulando pelo Transbrasil.

Atualmente, já estão em operação no corredor a linha 80 (Terminal Gentileza x Penha) e 90 (Terminal Gentileza x Fundão). Oriundas do BRT Transcarioca, essas linhas também começarão a fazer embarque e desembarque nas estações da Transbrasil. Pela Transbrasil também já circula o serviço exclusivo que liga o Terminal Intermodal Gentileza ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, que permanecerá expresso, no valor de R$15.

Linhas BRT Transbrasil

Linha 60 (Terminal Gentileza x Terminal Deodoro - parador):

Horário: todos os dias, das 10h às 15h.

Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações INTO, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Rubens Vaz, Piscinão de Ramos, Marinha Mercante, Lobo Júnior, Mercado São Sebastião, Cidade Alta, Vigário Geral, Irajá, Fazenda Botafogo, Jardim Guadalupe, Guadalupe e Terminal Deodoro.

Linha 80 (Terminal Gentileza x Penha - parador):

Horário: todos os dias, das 10h às 15h.

Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações INTO, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Santa Luzia, Cardoso de Moraes, Olaria, Ibiapina e Penha.

Linha 90 (Terminal Gentileza x Fundão - parador):

Horário: todos os dias, das 10h às 15h.

Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações INTO, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Maré e Terminal Fundão.

Serviço executivo Terminal Gentileza x Galeão - sem paradas:

Horário: todos os dias, das 6h à meia-noite.

O que muda na Avenida Brasil?

Além do serviço parador, também neste sábado começa a operação da calha segregada do BRT na Avenida Brasil. Isso implica na delimitação da faixa da esquerda da seletiva, exclusiva para os BRTs, por meio de segregadores. Já a faixa da direita da seletiva poderá ser utilizada por ônibus, veículos de serviço e táxis.

A faixa junto ao canteiro central será de uso exclusivo do BRT, entre Deodoro e o Caju. Já a faixa seletiva (adjacente à faixa exclusiva), entre Irajá e Margaridas e o Caju, será dedicada aos ônibus, táxis e veículos de emergências (ambulâncias, bombeiros, polícia, operação e fiscalização de trânsito).

Essa regra vale para todos os dias da semana. Para garantir a segurança na ultrapassagem dos BRTs expressos nas proximidades das estações, a faixa seletiva será segregada com tachões. Em trechos de calha única, apenas ônibus e BRTs serão permitidos. Os veículos não autorizados que transitarem na faixa ou via de trânsito exclusivo, serão multados em R$ 293,47, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, a faixa exclusiva dos BRTs tem um limite de velocidade de 60 km/h. Porém, na altura das estações, os veículos terão de reduzir a velocidade para 40 km/h, com fiscalização eletrônica e placa de aviso aos motoristas. Nas estações, haverá uma área de ultrapassagem do BRT, que vai sair da pista da esquerda para a direita, ultrapassando o ônibus que estiver parado na estação.

Cinco linhas de ônibus no Terminal Gentileza

Neste sábado, inicia ainda a operação de mais cinco linhas de ônibus municipais dentro do Terminal Intermodal Gentileza. São quatro linhas novas e uma com itinerário estendido do campo de São Cristóvão para o terminal. Com isso, ele passará a ser ponto final de 15 linhas de ônibus urbanos municipais.

167 - Terminal Gentileza - Urca

Itinerário: Cinelândia, Glória, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, UFRJ (Praia Vermelha), UNIRIO, Bondinho do Pão de Açúcar.

165 - Terminal Gentileza - Cosme Velho

Itinerário: Leopoldina, Cidade Nova, Túnel Santa Bárbara, Laranjeiras, Trem do Corcovado.

161 - Terminal Gentileza – Ipanema

Itinerário: Leopoldina, Túnel Rebouças, Lagoa, Parque da Catacumba, Jardim de Alah, Praça Nossa Senhora da Paz.

163 - Terminal Gentileza – Copacabana

Itinerário: Leopoldina, Túnel Rebouças, Humaitá, Cemitério São João Batista, Túnel Velho, Metrô Siqueira Campos.

SP265 - Marechal Hermes - Terminal Gentileza

Itinerário: Estação de Marechal Hermes, Largo do Sapê, Estrada do Portela, Madureira, Cascadura, Pilares, Cachambi, Del Castilho, Jacarezinho, Benfica, Largo da Cancela, Feira de São Cristóvão.

Sistema Integrado de Controle e Emergência

Os ônibus regulares que já circulam pela Avenida Brasil vão continuar circulando normalmente. Os caminhões, antes com restrição, também poderão circular na via. Para melhorar o fluxo do trânsito e evitar acidentes, a partir deste sábado, está em operação o Sistema Integrado de Controle e Emergência da Avenida Brasil, em paralelo ao trecho da Transbrasil de Deodoro ao Terminal Gentileza.

Trabalham nele, 35 operadores de trânsito, 16 reboques, 18 motocicletas, nove veículos operacionais e um caminhão munck. Toda a Avenida Brasil será ainda monitorada por 186 câmeras, espalhadas ao longo da Transbrasil, e também por equipes em campo, por rondas dos motociclistas e picapes, permitindo a identificação de ocorrências que interfiram na fluidez no trânsito.

Os reboques ficarão distribuídos ao longo da via em posições estratégicas, próximos dos pontos onde há o registro de maior quantidade de ocorrências com base nos dados de atendimentos realizados.

O sistema integrado funcionará no Centro de Operações Rio (COR) e vai contar com vários órgãos municipais, como CET-Rio, Mobi-Rio, Secretaria de Conservação, Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal. No COR haverá uma equipe monitorando continuamente e em tempo real as condições da Avenida Brasil.