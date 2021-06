Brazil at Silicon Valley: painel debate próxima onda de tecnologia no país

O Brazil at Silicon Valley, grupo de estudantes de Stanford e Berkeley que visa melhorar o ambiente empreendedor e a competitividade do Brasil, promove, nesta terça-feira, 1, o segundo painel de 2021, que tem como tema central “O Brasil Que Está Dando Certo".

Neste ano, a agenda principal do painel está concentrada em promover debates e desenvolver produtos que possam fomentar o ecossistema de inovação tecnológica e empresarial no Brasil.

Em painel online às 19h30, que você acompanha aqui em EXAME, o grupo irá explorar diversos assuntos relacionados ao mundo da tecnologia, empreendedorismo e inovação - entre outros tópicos relevantes no mundo dos negócios.

O evento, mediado pelo professor de Stanforda, Robert Siegel, contará ainda com a participação especial do painelista Joe Lonsdale, fundador do Palantir Technologies, 8VC e OpenGov que discutirá especificamente sobre Venture Capital e GovTech.

Durante o painel, temas importantes relativos ao ambiente de negócios e transformação tecnológica - como o papel do empreendedorismo como motor de transformação do governo - também devem ser debatidos com maior profundidade. Outros tópicos interessantes, como a decentralização de ecossistemas tecnológicos e seus potenciais impactos para economias em desenvolvimento, também estarão em pauta durante o evento.

“Diante desse cenário, os governos também devem agir para se beneficiar de modelos de negócios inovadores, a fim de otimizar seus próprios processos", explica André Moura, co-líder de Finance e Legal da Brazil at Silicon Valley e Analista de Venture Capital do TheVentureCity.

“A disrupção de como se governa é invariável, portanto, cabe aos governos usá-la como ferramenta para alavancar o bem comum", completa.

O evento começará a ser transmitido às 19h30 no canal oficial Brazil at Silicon Valley no YouTube em duas versões: em inglês e em português. Para mais informações sobre o grupo e o evento em si, basta acessar o site oficial do BSV.