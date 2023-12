Brasileiros são condenados na Nova Zelândia por cocaína encontrada em bagagem

Dois brasileiros foram condenados na Nova Zelândia, nesta quinta-feira, por tráfico de drogas, após terem tentado entrar no país com cocaína escondida nas suas bagagens. Os dois casos aconteceram no início do ano, entre abril e maio, no Aeroporto Internacional de Auckland.

— Estes grupos transnacionais do crime organizado não se preocupam com você ou com as suas famílias, ou com as consequências que você enfrenterá em nome deles pelo contrabando, por isso não se envolva. Esses casos demonstram as consequências do tráfico — disse Paul Williams, gerente da Alfândega do Aeroporto de Auckland.

O primeiro caso é de Benhur Martin, de 23 anos, detido em 27 de abril, quando dois quilos de cocaína foram encontrados por agentes da alfândega ocultos no forro da mala. Ele foi condenado na Corte Distrital de Manukau e deve cumprir uma pena de seis anos de prisão.

O mesmo tribunal condenou Mislene Dos Santos, de 29 anos, a quatro anos de cárcere. Três quilos de cocaína foram encontrados escondidos em sua bagagem, no dia 6 de maio. Segundo o Serviço de Alfândega da Nova Zelândia, somados, os carregamentos da droga são avaliados em R$ 6 milhões.

— Qualquer pessoa que tente contrabandear drogas deve considerar-se avisada de que a época festiva não é um momento para pensar que a nossa fronteira é mais fácil de atravessar. As nossas equipas da linha da frente continuarão a impedir que grupos transnacionais do crime organizado tentem explorar a Nova Zelândia para obter ganhos financeiros — acrescentou Williams.

De acordo com o Serviço da Alfândega, em 2023, onze pessoas foram detidas tentando entrar com drogas, como cocaína e metanfetamina, no país. No total, foram apreendidos 16,8 kg de cocaína e 53 kg de metanfetamina.