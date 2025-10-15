Brasileiros querem que Lula proíba a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, aponta pesquisa

Uma pesquisa nacional do Datafolha revelou que 61% dos brasileiros querem que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proíba a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, região com alto potencial petrolífero localizada no litoral do Amapá.

A pesquisa, encomendada pela organização Ekō, ouviu 2.005 pessoas em 112 municípios, no periodo de 8 e 9 de setembro.

O resultado, com margem de erro de dois pontos percentuais, demonstra uma expectativa clara da população por uma ação governamental que vete definitivamente a exploração na área.

Vale destacar que a demanda pela proibição é ainda maior entre os jovens de até 24 anos, chegando a 73%, evidenciando uma pressão crescente das novas gerações sobre o governo federal para que priorize a proteção ambiental, especialmente às vésperas da COP30, que será realizada em Belém.

Brasileiros cobram preservação da Amazônia

O levantamento também mostra que a população espera ações concretas do governo na preservação da floresta. Cerca de 77% concordam com a meta de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, embora apenas 17% acreditem que o governo Lula conseguirá cumprir esse objetivo.

Além disso, 60% dos entrevistados afirmam sentir impactos negativos das mudanças climáticas, como enchentes e ondas de calor.

Paralelamente, 81% defendem mais ações governamentais para proteger comunidades marginalizadas dos efeitos climáticos, o que reforça a expectativa por uma postura mais enérgica do presidente na agenda ambiental.

Petrobras investe milhões enquanto aguarda licença

Enquanto a população manifesta o desejo pela proibição, a Petrobras aguarda há meses a autorização do Ibama para perfurar um poço exploratório na Foz do Amazonas.

A estatal já investiu R$ 180 milhões apenas para manter um navio sonda posicionado na região durante a espera.

Vale lembrar que, o Ibama havia aprovado um simulado de emergência, mas condicionou a licença definitiva a uma série de ajustes solicitados à empresa.

Mesmo assim, o setor petrolífero não interrompeu seus planos na área. Em junho deste ano, grandes petroleiras como Petrobras, ExxonMobil, Chevron e CNPC arremataram 19 de 47 blocos exploratórios ofertados pelo governo federal na região.

A organização Ekō, responsável pela encomenda da pesquisa, alerta que os próximos meses serão decisivos para definir o legado ambiental do governo Lula.