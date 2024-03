Brasileiro ganha R$ 5 milhões em raspadinha nos EUA

Um brasileiro sortudo de Minas Gerais ganhou US$ 1 milhão de dólares numa raspadinha, na cidade de Worcester, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A aposta foi feita no fim de fevereiro, e o valor ganho é equivalente a quase R$ 5 milhões.

O carpinteiro Deivson Alves Martins já havia ganhado US$ 500 dólares na mesma raspadinha um mês antes e resolveu separar US$ 50 dólares para apostar de novo, de acordo com o site americano WLBT 3. Acabou tendo sorte maior ainda dessa vez, levando o prêmio máximo.

Valor descontado