Brasileira ganha prêmio por projeto que propõe substituir animais em teste de cosmético

Lauren Dalat, mestranda em farmácia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), conquistou o Lush Prize 2024 em Londres, recebendo 10 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 69 mil) pelo feito. Aos 25 anos, Lauren se destacou na categoria Jovem Pesquisador com um projeto que propõe substituir testes em animais na indústria de cosméticos por um modelo utilizando células-tronco de dentes humanos.

A pesquisa de Lauren demonstrou que as células-tronco dentárias podem ser usadas para identificar substâncias em cosméticos que causam malformações congênitas em bebês, oferecendo uma alternativa mais confiável e ética aos métodos tradicionais. 'Para a proposta do Lush Prize 2024, combinamos o modelo 3D de pele com esferas derivadas de células-tronco para verificar se a aplicação tópica de cosméticos pode causar algum dano a essas esferas”, explicou Lauren ao site do CRF de Sergipe.

"Os testes em animais são caros, trabalhosos e nem sempre precisos. Nossa pesquisa oferece um método mais realista e ético, em linha com as novas regulamentações brasileiras que incentivam métodos alternativos", falou.

O Lush Prize é um fundo global que apoia iniciativas para a eliminação ou substituição dos testes em animais, abrangendo cinco categorias principais: Ciência, Educação, Conscientização Pública, Lobbying e Jovem Pesquisador. Além disso, há três prêmios de reconhecimento especial: Colaboração Científica Importante, Realização Política e o Prêmio Andrew Tyler, que reconhece contribuições excepcionais para a erradicação dos testes em animais.

Em 2024, Lauren Dalat foi a única brasileira a vencer em uma das categorias do Lush Prize. Ao todo, foram 14 projetos vencedores de nove países diferentes.