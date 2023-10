Karla Stelzer, desaparecida em Israel, é confirmada como terceira brasileira vítima do Hamas

A terceira vítima brasileira no recente conflito entre Israel e Hamas foi identificada como Karla Stelzer, 42 anos, natural do Rio de Janeiro. As fontes de confirmação vêm do Itamaraty.

Karla havia desaparecido após um evento de música eletrônica próximo à Faixa de Gaza, no sábado, 7. A posição oficial do Brasil, divulgada em nota, expressa condolências à família e amigos de Karla e condena quaisquer atos violentos contra civis.

Gabriel Azulay, namorado de Karla, que também estava presente no festival, teve sua morte confirmada na quarta-feira, 11.

Enquanto não havia certeza sobre o destino de Karla, a diplomacia brasileira considerava a possibilidade dela estar entre os capturados por Hamas.

Stelzer residia em Israel, no moshav de Bet Ezra, Hadarom, por 11 anos e tinha um filho no país. Relatos de amigos mencionam um áudio possivelmente enviado por ela em seus últimos momentos, no qual Karla descreve sua situação e confusão com os sons de foguetes, inicialmente confundidos com fogos de artifício do evento.

