Brasileira desaparecida após acidente em vulcão na Indonésia foi localizada, diz família

A brasileira Juliana Marins, que estava desaparecida após um acidente no vulcão no Monte de Rinjani, na Indonésia, foi localizada pelas equipes de resgate, segundo informação confirmada pela família em perfil no Instagram. A jovem ainda não foi resgatada.

"Conseguimos a confirmação que o resgate conseguiu localizar novamente a Juliana e está, neste momento, descendo até o local onde ela foi avistada", escreveu a família pouco antes das buscas serem interrompidas.

De acordo com a família, o local é "extremamente severo", com obstáculos que dificultam o acesso. As buscam foram interrompidas às 16h (5h em Brasília) dadas as condições climáticas. A família de Juliana reclamou do novo recuo, apontou negligência e cobrou urgência das atividades, já que Juliana "segue sem água, comida e agasalhos por 3 dias".

Quem é a brasileira que aguarda resgate na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, é natural de Niterói (RJ). Ela estava fazendo um mochilão pela Ásia e contratou uma empresa local de turismo para a subida ao Rinjani. Durante o percurso, sofreu uma queda que a levou a cerca de 300 metros da trilha original.

Juliana é formada em Publicidade e Propaganda pela UFRJ e também atua como dançarina. Ela já havia passado por Filipinas, Vietnã e Tailândia antes de chegar à Indonésia. A viagem, iniciada em fevereiro, vinha sendo compartilhada por ela nas redes sociais.

A jovem foi localizada por turistas com a ajuda de um drone. Eles registraram sua posição e divulgaram os vídeos nas redes sociais, até que a informação chegasse a familiares no Brasil.

