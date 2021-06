Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU após 10 anos

"O resultado reflete o reconhecimento da histórica contribuição brasileira para a paz e a segurança internacionais. No Conselho de Segurança, o Brasil buscará traduzir em contribuições tangíveis a defesa da paz e da solução pacífica das controvérsias, dentre outros princípios inscritos na Constituição Federal de 1988 e na Carta das Nações Unidas. O país pretende, ainda, fortalecer as missões de paz da ONU e defender os mandatos que corroborem a interdependência entre segurança e desenvolvimento", afirmou o Ministério em nota.

Também foram escolhidos nesta sexta para o período Albânia, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos. Será a 11ª vez que o Brasil integrará o colegiado (a última foi em 2010-2011).

Os membros permanentes, com poder de veto, são Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia. Há no total 15 integrantes no Conselho de Segurança, com cinco dos temporários eleitos a cada ano, para mandatos de dois anos.

Em 2022, estarão também no órgão Quênia, Índia, México, Noruega e Irlanda.

Há muitos anos, o Brasil deseja um assento permanente no conselho. O país integra o G4, grupo formado também por Japão, Alemanha e Índia, que defende mudanças no Conselho de Segurança.