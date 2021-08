Brasil ultrapassa EUA em porcentagem da população vacinada com 1ª dose

O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na porcentagem da população que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Segundo o site Our World in Data, 61,01% dos brasileiros estão parcialmente imunizados, ante 60,6% dos americanos.

Os EUA, porém, estão muito mais avançados no esquema vacinal completo: 51,36% da população recebeu duas doses de uma vacina (ou vacina de dose única), enquanto aqui apenas 26,64% estão imunizados. Especialistas afirmam que apenas com o esquema vacinal completo as pessoas estão protegidas, especialmente diante do avanço da variante delta.

Em números absolutos, os Estados Unidos, com 328,2 milhões de habitantes, vacinaram muito mais gente: 202,5 milhões. O Brasil aplicou pelo menos uma dose em 129,6 milhões de pessoas.

O Our Worl in Data usa dados oficiais dos governos. O jornal O Globo costuma usar os dados do consórcio de veículos de imprensa, formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde. Pelo consórcio, o Brasil tem 59,81% da população vacinada com uma dose e 27,24% com o esquema completo.

