Brasil ultrapassa 114 mil mortos e 3,6 milhões de infectados por covid-19

O Brasil registrou 495 novas mortes por covid-19 neste domingo, elevando para 114.772 o número total de óbitos. Nas últimas 24 horas foram computados também 23.028 novos casos da doença, totalizando 3.605.726 infectados pelo Sars-CoV-2 no país.

As informações são do boletim das 20h do consórcio de veículos de imprensa, formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde.

O Brasil apresentou uma média móvel nos últimos 7 dias de 985 óbitos. Assim, o Brasil segue com tendência de estabilidade nas mortes.

A “média móvel de 7 dias” faz uma média entre o número de mortes do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda. O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o “ruído” causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

Ministério da Saúde

O balanço do Ministério da Saúde, divulgado no início deste domingo, aponta que o Brasil tem 3.605.783 casos de Covid-19 e 114.744 óbitos provocados pela doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 23.421 novas infecções e 494 mortes, das quais 156 ocorreram nos últimos três dias. As estimativas do Ministério da Saúde apontam que há 2.739.035 recuperados da doença.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.739.035 pacientes recuperados da doença, além de 752.004 em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,2%.

(*Com informações da Reuters e O GLOBO)