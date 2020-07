Brasil tem total de 70.623 mortes por covid-19, diz consórcio

Da redação, com Estadão Conteúdo

Por Da redação, com Estadão Conteúdo

O Brasil registrou um total de 70.623 mortes pela covid-19 e 1.810.691 casos confirmados da doença. Desde às 20 horas desta sexta-feira, houve o registro de mais 99 pessoas mortas e 6.353 infectadas pelo novo coronavírus.

O levantamento é feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL nas secretarias estaduais de Saúde, incluindo dados novos de seis estados.

Cenário preocupante

O Brasil passou a marca de 70.000 mortes nesta sexta-feira. Há um mês a média de confirmações diárias de mortes está na marca dos 1.000 registros, o que indica que o país ainda não passou pelo pior da doença.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o que mais teve mortes em todo o mundo nos últimos sete dias, com 7.332. Em segundo lugar está o México, com 4.286 confirmações.

No ranking global, o Brasil é o segundo com mais casos e mortes de covid-19. Em primeiro lugar está os Estados Unidos que registram mais de 3 milhões de infectados e 132.000 vítimas, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Em todo o planeta já são mais de 12 milhões de pessoas contaminadas pelo SARS-CoV-2 e mais de 550.000 óbitos. Os dados são da OMS.