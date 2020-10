Brasil tem taxa de transmissão de covid abaixo de 1 pela terceira semana

Dados divulgados pelo Imperial College nesta terça-feira (13) mostram que a taxa de transmissão de covid-19 no Brasil está abaixo de 1 pela terceira semana seguida. O índice está em 0,93, ou seja, cada grupo de 100 pacientes com o vírus transmitem para outras 93 pessoas, o que significa que há desaceleração no contágio.

O número, também chamado de ritmo de contágio (Rt), reforça a tendência de estabilização da pandemia.

Os dados levam em conta a mediana das estimativas de mortes na comparação de duas semanas. Levando em conta a margem de erro, a taxa pode ser maior (até Rt = 1,01) ou menor (até Rt = 0,83).

O relatório destaca que os índices brasileiros devem ser interpretados com cautela, visto que as autoridades do país estão revisando os números informados.

De acordo com o portal G1, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 499, uma variação de -28% em relação aos dados registrados há 14 dias. Essa é a média mais baixa registrada desde o dia 7 de maio.

No total, o Brasil chegou a 151.063 mortes e 5.114.823 casos confirmados de covid-19. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, o país tem 4.526.975 recuperados da doença, enquanto outros 435.655 seguem em acompanhamento médico.