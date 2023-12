Brasil tem queda de 5,7% nos assassinatos em 2023 na comparação com 2022, diz Ministério da Justiça

Segundo novos dados do Ministério da Justiça, o número de casos de crimes violentos letais caiu 5,7% no país entre 2022 e 2023. Os indicadores consideram homicídios dolosos, lesões corporais seguidas de morte,latrocínios e feminicídios. O dado não inclui letalidade policial.

A letalidade no país vem em tendência de queda desde 2018, com uma recente redução do ritmo.

Em 2020, o Brasil era o oitavo país mais violento do mundo, de acordo com ranking do Escritório das Nações Unidas para Crimes e Drogas (UNODC). Com 2,7% da população do planeta, respondia por 20,4% dos 232.676 homicídios registrados naquele ano em 102 países pelo órgão.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, relaciona a redução ao endurecimento das regras para registro de armas de fogo, que teve queda de 79% comparado ao ano passado, e ao aumento de apreensão de armas ilegais, de 16%.

Foram 28,3 mil novas armas registradas de janeiro a novembro, e 9,8 mil ilegais apreendidas.

Os dados foram apresentados no último balanço da gestão de Dino na Justiça, que deixa o cargo em 8 de janeiro para assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Estou feliz com a redução dos crimes violentos letais intencionais, com a redução do desmatamento, com o que conquistamos até aqui — afirmou.

O ministro também destacou aumento de 122% na fiscalização em estradas federais para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram 14,3 mil locais vulneráveis fiscalizados neste ano, ante 6,4 mil em 2022.