Brasil tem média de 2.407 mortes diárias por covid-19

O Brasil registrou 1.210 novas mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas neste domingo, 2º de maio. A média móvel de óbitos, que leva em consideração os registros dos últimos sete dias, ficou em 2.407. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.

O consórcio é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, que levantam os dados com as 27 secretarias estaduais da Saúde do País.

Com os dados deste domingo, o Brasil chegou a um total de 407.775 vítimas do novo coronavírus desde o início da pandemia.

O balanço mostra ainda 28.943 novos casos confirmados neste domingo, fazendo o total de diagnósticos chegar a 14,7 milhões desde o começo da pandemia. Os dados têm mostrado tendência de redução ao longo da última semana, mas o país ainda vê a doença em um alto patamar.

O mês de abril teve no total 82.401 mortes por covid-19, se tornando o mês mais letal da pandemia. Até então, o triste recorde era do mês de março, com 66.868 óbitos.

Vacinação

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 2, a 31.875.681, o equivalente a 15,05% da população total. Nas últimas 24 horas, 110.607 pessoas receberam uma dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Dezesseis Estados atualizaram as informações neste domingo.

Entre os quase 32 milhões de vacinados, 15.869.985 receberam também a segunda dose, o que representa 7,49% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, 63.595 pessoas receberam essa dose de reforço.

Foram ainda 47.012 que tomaram a primeira dose.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul segue como o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 19,89% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose.

A porcentagem mais baixa é encontrada no Amapá, onde 10,26% receberam a vacina.

Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (7,59 milhões), seguido por Minas Gerais (3,30 milhões) e Bahia (2,40 milhões).

