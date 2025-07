Brasil tem duas cidades entre as 10 melhores da América da Latina para estudar; saiba quais são

O Brasil tem duas cidades entre as 10 melhores da América Latina para estudar, segundo a última edição do Ranking QS das "Melhores Cidades para Estudantes", publicada este mês. De acordo com a lista, São Paulo e Rio de Janeiro figuram entre as oito primeiras colocadas da região, liderada por Buenos Aires, na Argentina.

O relatório destaca que a cidade argentina ocupa a primeira posição, dentre outros fatores, pelos "recentes desafios em termos de apelo internacional e financiamento universitário", com base no valor do dólar, que deixou de ser uma vantagem competitiva para estrangeiros, e os conflitos em curso sobre cortes no orçamento da educação desde o ano passado.

Enquanto isso, a Cidade do México, no México, ficou em 73º lugar, ante 85º no ranking de 2025. Bogotá, na Colômbia, ficou em 99º, ante 110º no ano anterior. São Paulo, por outro lado, caiu para 101º, após ocupar 97º lugar no ranking do ano passado. Monterrey, no Uruguai, subiu uma posição, de 112º para 111º. Lima, no Peru, subiu de 135º para 126º. O Rio de Janeiro, por sua vez, subiu duas posições, de 146º para 144º.

Seul ultrapassa Londres e lidera o ranking mundial

Seul, na Coreia do Sul, foi considerada a melhor cidade estudantil do mundo, superando Londres, na Inglaterra, pela primeira vez desde que o ranking foi criado.

Mudança no cenário global: Seul supera Londres

A 11ª edição do ranking de 2026, que inclui 150 cidades e distritos, foi compilada pelos especialistas em ensino superior da QS e marca uma mudança no cenário global: Seul ultrapassou Londres e assumiu o primeiro lugar como a melhor cidade estudantil do mundo.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Educação da República da Coreia, Ju-Ho Lee, declarou:

"Estamos profundamente honrados por Seul ter sido eleita a melhor cidade estudantil do mundo. Este reconhecimento reafirma a crescente confiança global no sistema de ensino superior da Coreia e destaca os pontos fortes de Seul: uma poderosa combinação de excelência acadêmica, riqueza cultural, inovação e segurança."

Londres, que ocupou o primeiro lugar por seis anos consecutivos, caiu para a terceira posição, em grande parte devido a uma queda significativa no indicador de acessibilidade, em que caiu 11 posições.

Por sua vez, Buenos Aires liderou as cidades latino-americanas em quatro indicadores-chave: desempenho, integração e diversidade estudantil, conveniência e voz do estudante.

As 10 melhores cidades do mundo

Seul Tóquio Londres Munique Melbourne Sidney Berlim Paris Zurique Viena

As melhores cidades da América Latina