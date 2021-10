Brasil tem 187 mortes por covid-19 em 24 horas; média diária cai para 337

O Brasil registrou 187 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, com o total indo a 605.644, mostraram dados do Ministério da Saúde neste domingo. A média de óbitos segue no menor patamar desde maio do ano passado.

Nos últimos sete dias morreram, em média, 337 pessoas por dia pela doença. Foi o 13ª dia consecutivo com o número de mortes abaixo de 400, e a queda nos registros foi de 23% frente a 14 dias atrás, indicando tendência de baixa nos números.

Os novos casos de coronavírus em 24 horas somaram 6.204, levando o agregado desde o início da pandemia a 21,7 milhões. A média móvel de sete dias ficou em 12.186, 18% abaixo de duas semanas atrás.

As médias de óbitos e casos de covid-19 estão em queda conforme a imunização avança no país. Pelos dados mais recentes do governo, quase 108 milhões de brasileiros já completaram o ciclo de vacinação contra a covid-19. Perto de 258,3 milhões de doses foram aplicadas.

No mundo, 6,82 bilhões de doses foram administradas, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. São mais de 243,58 milhões de casos de covid mundialmente, com 4,95 milhões de vítimas pela doença.

Alguns países desenvolvidos têm visto aumento da média de casos, diferentemente do que vem ocorrendo no Brasil. Estados Unidos e Reino Unido lideram a lista, pela média de 28 dias.