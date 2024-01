Brasil reúne hoje chanceleres de Guiana e Venezuela para discutir crise

Os ministros das Relações Exteriores da Guiana e da Venezuela participam de uma reunião na manhã desta quinta-feira, em Brasília.

O encontro, no Itamaraty, será intermediado pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Ao GLOBO, interlocutores do Palácio do Planalto informaram que a conversa servirá para que a "temperatura" da crise entre os países continue a ser "esfriada".

A ideia não é entrar em detalhes sobre as reivindicações que envolvem território de Essequibo, cobiçado pela Venezuela de Nicolás Maduro, mas continuar o processo de diálogo.

Segundo o Itamaraty, a reunião é fruto da criação da Comissão Conjunta de Chanceleres de Venezuela e Guiana, instância "estabelecida pela Declaração de Argyle para o Diálogo e a Paz entre Guiana e Venezuela, adotada em 14 de dezembro passado, em São Vicente e Granadinas".

Na ocasião, os governos da Venezuela e da Guiana concordaram em não usar a força para resolver o conflito territorial. A região é rica em petróleo. Na declaração, ambos os países também indicaram o Brasil como o local para uma próxima rodada de conversas entre os chefes de Estado dos dois países. Essa reunião, porém, ainda não foi marcada.

Também estarão na reunião desta quinta-feira representantes da Comunidade do Caribe (CARICOM) e do secretário-geral das Nações Unidas.

"O governo brasileiro valoriza o compromisso da Guiana e da Venezuela com o processo de diálogo ora em curso, facilitado por atores e mecanismos regionais. Ressalta ainda o espírito de integração que move os países da América Latina e do Caribe com vistas a consolidar a região como uma zona de paz, cooperação e solidariedade", diz o Itamaraty, em nota.