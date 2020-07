Brasil registra quase 24,6 mil casos e 555 novas mortes por covid-19

O Brasil registrou neste domingo 24.578 novos casos de coronavírus, chegando a um total de 2.419.091 infecções, e mais 555 óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva a contagem total de mortes a 87.004, informou o Ministério da Saúde.

O número deste domingo interrompe a sequência de quatro dias com registros diários acima de 50 mil casos, mas os finais de semana costumam ter menos notificações do que os dias úteis.

Na última semana, o Brasil teve um recorde na quarta-feira, com mais de 67 mil casos registrados em um único dia, depois de um problema técnico enfrentado por Estados para o registro de casos no fim de semana passado e também após o ministério publicar uma portaria que passou a exigir a notificação de testes realizados por qualquer laboratório do Brasil.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos.