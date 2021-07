Brasil registra mais 476 mortes por Covid e se aproxima de 550 mil

O Brasil registrou neste domingo 476 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 549.924, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 18.129 novos casos de coronavírus, colocando o total de infecções confirmadas no país em 19.688.663.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 24, a 95.217.256, o equivalente a 44,97% da população total.