Brasil registra 963 novas mortes por covid-19 em 24h e chega a 188 mil

Da Redação, com Estadão Conteúdo

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 22, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 188.285 óbitos e 7.320.020 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 963 novos óbitos e 55.799 novos diagnósticos confirmados para o coronavírus.

A média móvel de mortes causadas por covid-19 no Brasil ficou em 776 vítimas nesta terça-feira, 22. Esse tipo de média leva em consideração dados dos últimos sete dias para corrigir distorções provocadas pelas variações nos registros.

Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação a partir dos registros das secretarias estaduais de Saúde. O consórcio é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

O País vive uma nova alta nos casos, internações e mortes. A situação tem feito cidades voltarem a adotar medidas restritivas. O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira um novo período de fase vermelha em datas próximas ao Natal e ao ano-novo. Conheça aqui como funcionarão as medidas.

A expectativa do Ministério da Saúde é que, nos próximos meses, o País tenha acesso a 258,4 milhões de doses de várias vacinas contra o coronavírus. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que parte desse volume já começa a chegar a partir de janeiro. É esperada para esta quarta-feira, 23, informações sobre a eficácia da Coronavac.