Brasil registra 926 mortes por covid em 24h, maior número desde setembro

O Brasil tem 164.332 óbitos e 5.783.647 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde e divulgado nesta quinta-feira, 12. É o maior registro de mortes em 24 horas desde o dia 16 de setembro.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 926 vítimas e 34.640 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 365.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Pfizer negocia com governo brasileiro

O presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo, afirmou nesta quinta-feira que mantém negociações com o governo brasileiro com vistas a possibilitar a chegada ao país da vacina contra covid-19 em desenvolvimento pela empresa no primeiro trimestre do ano que vem. Leia a reportagem completa aqui.

Voluntário da CoronaVac morreu intoxicado

O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística de São Paulo concluíram a investigação da morte do voluntário que participava dos testes da vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan e o pelo laboratório chinês Sinovac. De acordo com o laudo, concluído nesta quinta-feira, 12, a causa do óbito foi por “intoxicação exógena por agentes químicos”, ou seja, exteriores ao corpo, e sem relação com a vacina. Leia a reportagem completa aqui.