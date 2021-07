Brasil registra 830 mortes por covid-19 em 24h; total vai a 524.417

O Brasil registrou 830 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total indo a 524.417, conforme dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo, que mostraram ainda mais 27.783 infecções pelo coronavírus, com número acumulado de 18.769.808.

Os dados divulgados podem conter subnotificações devido aos testes represados nos hospitais em fins de semana.

São Paulo segue como o Estado da federação com mais casos (3.785.859), seguido por Minas Gerais (1.827.108), Paraná (1.302.708), Rio Grande do Sul (1.230.739) e Bahia (1.137.167).

O Estado paulista também lidera quando o ranking é por óbitos desde o início da pandemia (129.609), mas na sequência vem o Rio de Janeiro (56.031), cuja contagem supera a de Minas Gerais (47.079) apesar de os fluminenses contabilizarem menos registros de infecção.

O Brasil segue como o terceiro país com mais casos de Covid-19 no mundo, atrás dos EUA (33,7 milhões) e da Índia (30,5 milhões). Em todo o planeta, são cerca de 183,7 milhões de registros da doença, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

No número de mortes, contudo, o Brasil ocupa a nada honrosa vice-liderança global, atrás dos EUA, onde mais de 605,5 mil vidas já foram perdidas para o coronavírus.