Brasil registra 70.765 novos casos de covid-19, maior número desde julho

O Brasil registrou nesta terça-feira 70.765 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 22.629.460, informou o Ministério da Saúde.

O número é o mais alto desde julho passado em registros regulares. Em setembro, houve um dia com mais casos (150.106), mas se tratou de uma readequação feita pelo ministério devido a dados represados.

Especialistas de saúde dizem que a altamente transmissível variante ômicron está se espalhando pelo país desde o fim do ano passado, mas um apagão de dados e a escassez de testes demorou a mostrar esse avanço nos dados oficiais.

Também foram contabilizadas nesta terça 147 novas mortes por covid-19, o que elevou o total de vítimas fatais da doença no país a 620.238, disse o ministério. Apesar de ser mais transmissível, a ômicron parece ter menor letalidade do que variantes anteriores do coronavírus.

O Brasil é o terceiro país com maior número de óbitos pela covid-19, atrás somente dos Estados Unidos e da Rússia, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.