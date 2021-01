Brasil registra 559 novas mortes por covid-19, diz Ministério da Saúde

O Brasil registrou neste domingo 559 óbitos em decorrência da covid-19, levando o número total de vítimas fatais da doença no país a 224.504, informou o Ministério da Saúde. Foram notificados 27.756 novos casos de coronavírus no Brasil, com o total de infecções confirmadas totalizando 9.204.731.

Domingos e segundas-feiras costumam apresentar contagens menores de casos e mortes por causa do represamento de testes nos finais de semana.

Em São Paulo, estado mais afetado pela covid-19, o número de mortes somou 53.034 e o de casos, 1.777.368.

O Rio de Janeiro é o estado com o segundo maior número de mortes, 29.811, mas Minas Gerais é o que tem o segundo maior número de casos contabilizados, 734.486.

Ainda segundo o ministério, há 953.185 pacientes contaminados no país em acompanhamento.