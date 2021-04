Brasil registra 3.076 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 389.492

O Brasil registrou 3.076 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o País acumula um total de 389.492 óbitos pela doença, segundo dados divulgados neste sábado pelo Ministério da Saúde.

Do total de vidas perdidas nas últimas 24 horas, 1.636 foram no Sudeste do País; 530, no Sul; 507 no Nordeste; 236 no Centro-Oeste; e 167 no Norte do Brasil.

No mesmo intervalo, foram contabilizados 71.137 novos casos de covid-19, elevando o total para 14.308.215.

Neste sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, realiza uma entrevista coletiva sobre ações do governo no enfrentamento da pandemia de coronavírus.

Segundo Queiroga, após semanas de expressiva alta em mortes e casos, a pandemia tem dado os primeiros sinais de arrefecimento no país.

O ministério também fez uma atualização do cronograma de vacinação contra Covid-19.