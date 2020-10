Brasil registra 230 novas mortes por Covid-19 e total vai a 153.905

O Brasil registrou neste domingo 230 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que elevou o total de mortes pela doença no país a 153.905, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O Ministério informou, contudo, que houve um problema na atualização dos dados do sistema e-SUS de notificação para os Estados de Rondônia, Pernambuco, Paraíba e Goiás.

“O Datasus está trabalhando para resolver o problema. Os dados estão preservados, e serão atualizados no boletim de amanhã”, informou a pasta.

Foram notificados 10.982 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.235.344.

Os números de domingos e segundas-feiras têm sido mais baixos que outros dias da semana devido ao represamento de registros nos fins de semana.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou às marcas de 1.063.602 casos e 38.020 mortes.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19 é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 19.765 mortes, com 290.878 casos.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo de Minas Gerais e Bahia–Minas registrou 335.683 infecções e 8.446 óbitos, enquanto o Estado nordestino soma 335.351 casos e 7.316 mortes.

Além desses, Ceará, Pará, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.

O Brasil possui 4.650.030 pessoas recuperadas da doença e 431.409 pacientes em acompanhamento, ainda segundo o ministério.