Brasil registra 206 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 206 novas mortes pela covid-19 nesta quinta-feira, 9. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 183, a mesma da véspera e mantendo-se abaixo de 200 pelo sexto dia consecutivo.

O número de novas infecções notificadas foi de 9.161, enquanto a média móvel de testes positivos na última semana é de 8.309. No total, o Brasil tem 616.504 mortos e 22.175.527 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 21.407.699 pessoas se recuperaram da doença desde o início da pandemia no País.

São Paulo registrou 67 vítimas do coronavírus nas últimas 24 horas, o maior total para o período. Acre, Amazonas e Amapá não notificaram óbitos pela pandemia nesta quinta.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

O Ministério da Saúde informou que foram registrados 9.278 novos casos e mais 206 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 22.177.059 pessoas infectadas e 616.457 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Vaciação

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 9, a 159.967.663, o equivalente a 74,99% da população total. Nas últimas 24 horas, 112,1 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 159 milhões de vacinados, 138,44 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 65,09% da população total. Nas últimas 24 horas, 663,2 mil pessoas receberam a segunda dose e outras 1.203 receberam um imunizante de aplicação única.

Nesta quinta, outras 512,4 mil pessoas também receberam a dose de reforço. Ao todo, 19,77 milhões de brasileiros já foram "revacinados".

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 1,28 milhão de doses nas últimas 24 horas.

São Paulo tem 81,75% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, e 76,88% com o esquema vacinal completo (duas doses ou aplicação única), o mais avançado do País. Os outro quatro Estados com a maior proporção de habitantes totalmente imunizados são: Mato Grosso do Sul (71 33%), Rio Grande do Sul (69,74%), Santa Catarina (69,42%) e Minas Gerais (68,54%).