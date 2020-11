Brasil registra 194 novas mortes por Covid-19; são 169.183 óbitos no total

O Brasil registrou 194 novas mortes por Covid-19 neste domingo, além de 18.615 novos casos, informou o Ministério da Saúde.

Ambos os dados representam um recuo frente aos números observados na véspera, quando foram notificados 376 novos óbitos e 32.622 novos casos.

No total, já são 169.183 mortes no país causadas pelo coronavírus, enquanto o número de casos chegou a 6.071.401. O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Em número de casos, o país fica em terceiro lugar, atrás de EUA e Índia.

Neste domingo, o governo deixou de veicular em seu site aviso de que lidava com “alguns problemas nos sistemas que podem levar a algum atraso na atualização dos dados”.