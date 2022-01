Brasil registra 135.080 novos casos e 296 mortes por covid-19 em 24h

O Ministério da Saúde divulgou um balanço neste domingo, 23, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 623.097 óbitos e 24.044.255 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 296 vítimas e 135.080 testes reagentes para o coronavírus. Os estado de Mato Grosso, Tocantis e o Distrito Federal não atualizaram os dados neste domingo.

A média móvel, que contabiliza o número de casos dos últimos 7 dias, é de 125.294. O Brasil tem registrado uma disparada nos casos confirmados de covid-19 nos últimos dias devido ao avanço da variante Ômicron. No entanto, com o avanço da vacinação, o número de óbitos tem permanecido em patamares bem inferiores em relação ao pico da pandemia. No auge da pandemia, o Brasil registrou média diária de óbitos superior a 3.000.