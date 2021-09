Brasil regista 803 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

A média móvel diária de mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil ficou em 565 neste sábado, 18. O valor considera as oscilações de registros de óbitos dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, foram registrados nas últimas 24 hora 125.053 novos casos e 803 óbitos segundo levantamento em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. No total, são 590.547 brasileiros mortos pela doença desde o início da pandemia. O aumento considerável no número de novas infecções neste sábado se deve, em grande parte, aos dados represados em diversos estados.

O balanço do Ministério da Saúde, por sua vez, aponta 150.106 novos casos e mais 935 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 21.230.325 pessoas infectadas e 590.508 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Parceria. O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.