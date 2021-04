Brasil receberá primeiro lote de doses da vacina da Pfizer em 29 de abril

A Pfizer entregará ao Brasil o primeiro lote de 1 milhão de doses da vacina desenvolvida pela empresa com a parceira BionTech contra a Covid-19 em 29 de abril, como parte de uma antecipação do contrato total assinado com o Ministério da Saúde por 100 milhões de imunizantes, disse nesta sexta-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

Em meio à escassez de vacinas no Brasil e ao agravamento da pandemia no país, o ministério procurou a Pfizer em busca de antecipar a entrega do primeiro lote do imunizante, que estava prevista originalmente para maio.

O laboratório, em resposta, vai enviar ainda em abril 1 milhão de doses produzidas em uma unidade da Pfizer na Bélgica, e um segundo milhão chegará nas semanas seguintes, de acordo com a fonte, que falou sob a condição de anonimato.

Entre abril e junho estão previstas no total 15,5 milhões de doses da vacina, de acordo com cronograma anunciado anteriormente pelo ministério.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e representantes da Pfizer irão comparecer ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), para receber o primeiro carregamento da vacina, acrescentou a fonte.

Procurado, o Ministério da Saúde não confirmou a data da primeira entrega, assim como a Pfizer.

O laboratório disse em nota que segue comprometido com a entrega de 100 milhões de doses até o final do 3º trimestre de 2021. "Estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde nas etapas necessárias para que a entrega das doses seja realizada conforme o cronograma", afirmou.

A vacina da Pfizer já possui registro de uso definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governo federal só fechou o acordo de compra em março, vários meses após o início da negociação. Ainda em meados do ano passado o laboratório procurou o governo para oferecer o imunizante, mas não obteve resposta, e posteriormente as negociações ficaram em um impasse.

O presidente Jair Bolsonaro criticou várias vezes a proposta de contrato da Pfizer, pelo fato de o laboratório não querer assumir responsabilidades em caso de efeitos adversos em pessoas vacinadas, entre outros pontos.

Somente após a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional que autoriza União, Estados e municípios a assumirem a responsabilidade civil por eventuais eventos adversos decorrentes da imunização contra a Covid-19 durante a pandemia que o acordo foi firmado.

Ainda não há detalhes sobre distribuição e aplicação dessas vacinas, que exigem uma logística diferente, já que precisam ser armazenadas a 70 graus Celsius negativos, diferentemente das vacinas já usadas no Brasil -- CoronaVac e AstraZeneca --, que podem ser guardadas em temperaturas de 2 a 8 graus.

Com apenas dois imunizantes à disposição e atrasos no processo de fabricação, o Brasil vacinou até o momento 24,8 milhões de pessoas com a primeira dose, o equivalente a 11,8% da população, e 8 milhões com as duas, o que representa 3,8% da população.