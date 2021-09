Brasil recebe 5,1 milhões de doses da vacina da Pfizer neste domingo

O Ministério da Saúde informou que o País recebe neste domingo, 12, um total de 5,1 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech. Os imunizantes estão chegando pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em quatro voos ao longo do dia. Essa é a maior remessa já entregue pela farmacêutica em um dia, segundo a Saúde, desde o início da campanha de vacinação.

O primeiro voo, com 1,3 milhão de doses, desembarcou ainda na madrugada deste domingo. Outro voo, com 1,1 milhão de vacinas, chegou pela manhã, por volta das 10h30. Outras duas remessas, com 1,1 milhão e 1,5 milhão de doses, estavam previstas para chegar nesta tarde.