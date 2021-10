Brasil recebe 1,3 milhão de doses da vacina da Pfizer

A Pfizer entregou ao governo brasileiro, neste domingo, 1.333.800 doses da vacina ComiRNAty ao Brasil, recebidas no Aeroporto de Viracopos. Este é o sexto lote entregue ao país e faz parte do contrato que prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante de outubro a dezembro.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, das 310,4 milhões de doses distribuídas no país, cerca de 94,2 milhões são da Pfizer.

Ainda segundo informações da pasta, até o momento, o Brasil aplicou mais de 260,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Mais de 108,7 milhões de pessoas já tomaram as duas doses, o que corresponde a 67,9% da população.

No último sábado, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que toda a população estará imunizada contra a doença até o fim do ano.

“Estamos nos preparando para sair da maior crise sanitária que a humanidade já enfrentou. Isso se deve ao esforço conjunto de todos nós. Tenho certeza de que haveremos de vencer, em breve, essa pandemia. Isso eu posso me comprometer com vocês porque eu sei que até o final do ano toda a população brasileira estará imunizada”, disse.