Brasil notifica 103 mortes e 50 mil casos de covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 103 mortes por covid-19 neste sábado, 8. A média móvel semanal, que elimina as distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 120.

Roraima não relatou mortes, e o Acre não atualizou nenhum número em virtude da instabilidade do sistema de notificação, assim como o Distrito Federal não divulgou os dados no final de semana. No total acumulado, já são 619,9 mil óbitos notificados desde o início da pandemia.

No intervalo de 24 horas, os novos casos notificados da doença ficaram em 50 mil. O País chegou a 22,4 milhões de casos da infecção desde março de 2020. A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 30.039.

Os dados diários são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.

O balanço de óbitos e de casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho de 2020, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Vacinação

Neste sábado, o Brasil chegou a 144,291 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid, ou 67,64% da população. Por outro lado, alguns Estados ainda enfrentam dificuldade para extrair dados sobre o avanço da vacinação.

Em relação ao número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, são 161,630 milhões de residentes, o que equivale a 75,77% do total de habitantes do País, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde de 26 Estados e Distrito Federal.

Nas últimas 24 horas, houve 300 mil aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 27,8 mil pessoas, enquanto 68,8 mil receberam a 2ª aplicação da vacina. Já as aplicações de reforço foram administradas em 210 mil habitantes, com total de 29,3 milhões de doses aplicadas.

Os Estados de Acre, Ceará, Goiás, Minas Gerias, Paraíba, Tocantins, Rio Grande do Sul e Roraima não atualizaram os dados da imunização. O Acre informou que "não atualizou nenhum número em virtude da instabilidade do sistema de notificação".