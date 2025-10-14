Brasil já enfrentou outros apagões de energia; relembre os principais

Ao menos sete estados brasileiros sofreram um apagão na madrugada desta terça-feira, 14, após uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN).

O blecaute, registrado por volta das 0h30, afetou consumidores em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, segundo informações das distribuidoras locais e relatos nas redes sociais. A ANEEL apura as causas.

A ONS, responsável pela coordenação e controle da operação de geração e transmissão de energia em todo o país, informou que a falta de energia foi causada por um incêndio em um reator da subestação de Bateias, no Paraná, que provocou o desligamento completo da subestação de 500 kV de Bateias, o que rompeu temporariamente a interligação entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

A Enel São Paulo confirmou à EXAME que a interrupção no fornecimento às 0h32 foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) — um procedimento automático de segurança controlado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). “O procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no SIN, para proteger o sistema elétrico”, informou a concessionária.

Não é a primeira vez que apagões no território nacional são noticiados. Confira abaixo os maiores apagões brasileiros.

1999

Cerca de 60% do território nacional ficou no escuro após uma descarga elétrica atingir uma subestação de uma companhia energética importante no estado de São Paulo. As regiões do Sul, sudeste e Centro-oeste foram afetadas além do norte do Paraguai que recebia eletricidade do Brasil. 76 milhões de pessoas foram afetadas.

2009

O apagão de 2009 foi um dos maiores do século. A quantidade de energia desligada com o apagão foi de 28 mil megawatts (MW) no Brasil, afetando 18 estados, e de 980 MW no Paraguai. Uma tempestade causou uma falha no sistema de transmissão elétrica da principal usina de energia do país. Além da ausência completa de energia elétrica outras 14 federativas ficaram parcialmente no breu.

Quase 60 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica por até seis horas, devido à interrupção de três linhas de alta tensão provenientes de Itaipu, afetadas por problemas na subestação de Itaberá, em São Paulo. Segundo cálculos da Firjan, só no Estado do Rio o apagão deixou prejuízos estimados em R$ 1 bilhão. A interrupção, uma das mais longas já registradas no país, durou de três horas e meia a seis horas.

2011

Cerca de 47,7 milhões de pessoas afetadas e cerca de 90% do nordeste desprovido de energia elétrica, todos foram efeitos de uma falha na subestação localizada no município de Jatobá na divisa entre Bahia e Pernambuco.

2012

Em dezembro de 2012, um problema na hidrelétrica de Itumbiara, em Goiás, de propriedade de Furnas, atingiu seis Estados. Só no Rio e em São Paulo, 2,7 milhões de consumidores ficaram sem energia. Dois meses antes, em 25 de outubro, um outro apagão cortou a energia em nove Estados do Nordeste e parte da Região Norte por quase três horas. No dia 3 do mesmo mês, uma falha num transformador em Itaipu afetou cinco Estados (Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Rondônia) e parte do Centro-Oeste.

2014

O apagão que deixou o Sul, Sudeste, Norte e o Centro-Oeste sem energia por quase duas horas, afetou 12 milhões de pessoas.

2023

Em 15 de agosto de 2023, uma falha no SIN afetou o fornecimento de energia em grande parte do Brasil. Na época, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o sistema elétrico foi normalizado seis horas após a ocorrência.

2024

Os estados do Acre e Rondônia, em agosto de 2024, sofreram um apagão que afetou toda região. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve perda do sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira, o único a abastecer os dois estados.

*Com informações da Agência O Globo