Brasil Hoje: evento reúne relator do PL das Fake News no Senado, presidente da Eletrobras e mais

Os desafios estão postos para o Brasil em diferentes áreas, como meio ambiente, infraestrutura, mídias digitais e segurança. Por outro lado, há também oportunidades e soluções inovadoras que podem fazer com que o País desponte como potência global, como as energias limpas. Para tratar desses temas, a Esfera Brasil, com parceria de mídia da EXAME, realiza nesta segunda-feira, 15, o Seminário Brasil Hoje, em São Paulo.

O evento vai reunir empresários, representantes dos governos estaduais e federal e autoridades do Judiciário ao longo de quatro painéis. Em pauta estão a sustentabilidade amazônica, o cuidado com a disseminação de informações falsas, os pilares de infraestrutura e energia, além da segurança na maior cidade do País: São Paulo.

Acompanhe ao vivo o seminário Brasil Hoje

Programação do evento

Sustentabilidade Amazônica

9h15 às 10h30

Participam do painel, com mediação do jornalista William Waack, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o VP executivo da Vale, Alexandre D'Ambrosio, para debater como negócios e a preservação do meio ambiente podem andar lado a lado -- e como essa integração será essencial para o Brasil.

Mídias digitais

10h45 às 12h15

Às vésperas do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode mudar parte significativo do Marco Civil da Internet -- e em meio ao acalorado debate sobre o PL das Fake News --, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, o CEO do Google, Fábio Coelho, o senador Angelo Coronel, relator do PL das Fake News no Senado, e o deputado Orlando Silva, relator do PL na Câmara, e a diretora da ANPD, Miriam Wimmer, debaterão o tema, um dos mais quentes do país.

Cenário político nacional e os desafios de São Paulo

12h15

O secretário de Governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, um dos principais políticos do país, fará uma palestra sobre os desafios do estado e da articulação política nacional para o desenvolvimento econômico e social.

Infraestrutura e energia

14h30 às 15h45

Nesse painel, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., tratarão dos desafios do setor de energia no país. Serão acompanhados no debate pelo presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

São Paulo, segurança e harmonia

No fechamento do evento, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, debaterá com o presidente do Tribunal de Justiça do estado, Ricardo Anafe, e o presidente da Assembleia legislativa paulista, André do Prado, sobre os desafios de segurança do estado mais populoso do Brasil.