Brasil foi o país que mais registrou mortes por covid na última semana

O Brasil foi o país que registrou mais mortes e contágios por covid-19 na semana passada no planeta, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais dos estados.

Nos últimos sete dias, o Brasil registrou a média diária de 2.280 óbitos, à frente dos Estados Unidos (1.004), México (515), Itália (421) e Rússia (398).

Em todo o mundo, as mortes aumentaram 4% nesta semana (média de 9.130 por dia), mas continuam muito abaixo da média registrada em janeiro, quando se aproximaram de 15.000 vítimas fatais por dia.

Em número de contágios, o Brasil contabilizou a média de 77.050 novos casos diários, o que representa um aumento de 7% na comparação com a semana anterior. O país está na frente dos Estados Unidos (58.200, -10%), Índia (44.700, +66%), França (34.600, +27%) e Polônia (24.400, +27%).

De modo geral, os contágios por coronavírus aumentaram 13% no mundo nesta semana, mas também continuam sendo inferiores aos números registrados no início do ano. O planeta registrou a média de 523.800 novas infecções diárias.

Por regiões, apenas Estados Unidos e Canadá registraram uma redução dos casos. O Oriente Médio permaneceu estável e todas as demais zonas tiveram aumentos: +50% na Ásia, +15% na Europa, +9% na América Latina e Caribe e +7% na África.

Na Oceania, os contágios triplicaram, mas com a média de 326 novos casos diários.