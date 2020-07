Brasil entra em acordo mundial de vacinas contra coronavírus, informa OMS

O Brasil apresentou uma manifestação oficial de interesse em participar do programa de financiamento chamado ‘Covax Facility’, mecanismo projetado para garantir acesso rápido e equitativo global às vacinas contra a covid-19, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira, 15.

Além do governo brasileiro, outros 74 países submeteram um pedido oficial para acelerar o acesso ao imunizador contra o novo coronavírus. No entanto, a OMS destacou que todos custearão as vacinas com seus próprios orçamentos de finanças públicas.

Outros 90 países de baixa renda poderão ser apoiados por meio de doações voluntárias ao Compromisso de Mercado Avançado (AMC) da Gavi. Juntos, esses governos representam mais de 60% da população mundial.

“O Covax é a única solução verdadeiramente global para a pandemia da covid-19. Mesmo para os países que conseguem garantir seus próprios acordos com os fabricantes de vacinas, esse mecanismo representa, por meio de seu portfólio de líder mundial de candidatos a vacinas, um meio de se reduzir os riscos associados a candidatos individuais que não demonstrem eficácia”, afirmou Seth Berkley, presidente da Gavi, a Aliança para Vacinas.

O Globo procurou o Ministério da Saúde e o Itamaraty para obter mais detalhes sobre o acordo, mas ainda não recebeu respostas.