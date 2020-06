Brasil volta a estar em ranking internacional de dados sobre a covid-19

O monitoramento em tempo real da universidade americana Johns Hopkins sobre os casos do novo coronavírus no mundo já é uma referência global. Após a decisão do ministério da Saúde brasileiro de não divulgar mais o histórico dos dados relacionados ao país, o site, que leva em conta informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de órgãos locais, retirou o Brasil da lista. No entanto, nesta noite, o país voltou a aparecer no ranking, mantendo a posição de segundo mais afetado de acordo com a universidade, atrás somente dos Estados Unidos, que tem 1.919.430 doentes.

Na manhã deste sábado (6), o site do governo, que antes era voltado para informar a população sobre a situação da covid-19 no país, foi atualizado e agora traz apenas as informações sobre recuperações da doença, novas contaminações e os óbitos, sem contabilizar os números, como era feito anteriormente.

O último balanço divulgado pela Saúde, na última sexta-feira (5), registrava 35.026 mortes e 645.771 casos confirmados. Em um dia, foram adicionados ao relatório mais 1.005 óbitos e 30.830 pessoas infectadas — o que colocou o Brasil, segundo a Johns Hopkins, na desconfortável posição de terceiro país com o maior número de mortes pela doença no mundo. Segundo o monitoramento, 645.771 estão infectadas no país.

Em nota enviada à Exame, a universidade afirmou que a decisão se devia a “suspensão temporária do ministério da Saúde brasileiro de divulgar os dados sobre a covid-19”. “Até os dados estarem disponíveis novamente, estamos mostrando os últimos números oficiais que temos (dia 4 deste mês). Quando os dados se tornaerm disponíveis novamentes, vamos corrigir”, afirmaram.