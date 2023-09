Brasil e Indonésia pedem voz em regras contra desmatamento da UE

A Indonésia e o Brasil lideraram um grupo de países que pediu à União Europeia para terem voz na implementação da lei antidesmatamento do bloco.

Em uma carta conjunta, 17 países pediram que o bloco envolvesse nações produtoras de matérias-primas na elaboração das regras, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Indonésia em comunicado nesta sexta-feira.

Os países também fizeram um apelo à UE que evite o agravamento dos entraves ao comércio internacional e do ônus administrativo gerado pelos requisitos de rastreabilidade.

Os principais produtores de alimentos do mundo reagem contra a lei europeia que proíbe a importação de matérias-primas de terras recentemente desmatadas em qualquer parte do mundo. A restrição é parte do esforço da UE de usar o comércio global para defender objetivos climáticos além de suas fronteiras.

A lei exige um sistema de acompanhamento complexo que poderá aumentar os custos e marginalizar milhões de pequenos agricultores na América Latina, Ásia e África que podem não conseguir cumpri-la.

A carta foi assinada em Bruxelas na quinta-feira por Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, Gana, Guatemala, Honduras, Indonésia, Malásia, México, Nigéria, Paraguai, Peru, Tailândia e República Dominicana.