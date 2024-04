Brasil e EUA voltam a articular plano contra discriminação racial; veja como funciona o acordo

O Brasil e os Estados Unidos promoveram a primeira agenda entre congressistas e a sociedade civil desde a retomada do acordo de cooperação bilateral para Eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade (Japer), em maio do ano passado. Em evento realizado em Brasília e Salvador (BA), na última semana, representantes americanos e brasileiros se reuniram para articular políticas públicas nas áreas da educação, saúde, acesso à Justiça e cultura em níveis federal, estadual e municipal.

O plano de ação conjunta Japer foi assinado pelos EUA e pelo Brasil, pela primeira vez, em 2008, sob coordenação da então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e do Ministério das Relações Exteriores, no segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, as ações foram descontinuadas em 2011 e só foram retomadas em maio do ano passado, de acordo com o Ministério da Igualdade Racial.

Encontro com brasileiros

Através do Instituto sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos (Raça e Igualdade), os congressistas afro-estadunidenses Sydney Kamlager-Dove e Jonathan Jackson, que compõem o Black Caucus — bancada negra nos EUA —, se encontraram com deputados brasileiros e com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, no último dia 25. Ao GLOBO, Sydney afirmou que o primeiro passo para mudanças estruturais é ampliar a representatividade negra na política, visto que no Brasil, mesmo sendo 56% da população, pretos e pardos são subrepresentados nos mandatos.

"É muito interessante essa conversa com representantes brasileiros porque nós, dos EUA, percebemos que no Brasil, apesar de a população negra ser maioria, ainda é subrepresentada na política. Nos EUA, nós somos apenas 13% da população, mas conseguimos um espaço no congresso para dar voz às questões raciais. Conseguimos formar uma aliança forte porque lá o racismo também é estrutural e reflete em todas as áreas da vida, como aqui", explicou a congressista, acrescentando que o número de encarcerados negros em seu país, por exemplo, é cinco vezes maior que o de brancos.