Brasil doa 150 purificadores de água para a população da Faixa de Gaza: 'Questão de vida ou morte'

O Governo brasileiro anunciou, nesta quinta-feira, que 150 purificadores de água com painéis solares foram doados à Faixa de Gaza. Esta é a quarta contribuição humanitária ao enclave desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, e ocorre em um momento de escassez de água potável no território. Ao todo, cada equipamento enviado tem capacidade de purificar até 5 mil litros por dia.

Também foram enviados materiais de reposição suficientes para o funcionamento desses itens por até um ano, disse ao GLOBO a PWTech, startup brasileira de purificação de água.

Em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores (MRE), a empresa já destinou 40 purificadores de água para Gaza desde outubro.

Os equipamentos, transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB), são entregues ao Crescente Vermelho Egípcio, organização responsável por fazer o transporte de insumos que entram na região.

'Questão de vida ou morte'

Ao comentar o assunto, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, disse que a escassez de água potável no enclave, especialmente ao norte, tem feito com que as pessoas usem fontes poluídas. Mencionou, ainda, a fala da diretora-executiva do UNICEF, Catherine Russell, que afirmou que “o acesso à água potável é questão de vida ou morte”, e que “as crianças em Gaza mal têm uma gota para beber”.

Candeas ainda destacou que, em relatório recente, a Organização das Nações Unidas (ONU) advertiu que a situação atual poderá “resultar na disseminação de doenças, como diarreia e até mesmo cólera”. Conforme informações do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, há três tubulações de água israelenses que abastecem o norte, o centro e o sul de Gaza.

A população local depende, ainda, de plantas dessalinizadoras, poços e reservas de água, e não possui garantia de segurança hídrica. A única fonte natural do enclave é o aquífero costeiro, mas apenas 4% desta água é considerada potável.

Além disso, a distribuição de ajuda humanitária tem sido dificultada, segundo a PWTech, porque as estradas do lado palestino estão parcialmente destruídas ou bloqueadas por escombros.

Novo grupo de brasileiros deixam Gaza

A ajuda humanitária do Brasil foi divulgada no mesmo dia em que uma nova leva de brasileiros e familiares palestinos cruzou a fronteira da Faixa de Gaza e seguiu em direção ao Egito. O grupo, composto por 16 brasileiros e 16 palestinos, será retirado do país em um voo da FAB. A liberação ocorreu após uma negociação direta entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler israelense, Eli Cohen.