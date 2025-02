Brasil despenca no ranking global de democracia e mundo registra pior índice da história

O Brasil manteve a tendência de queda no Índice de Democracia e atingiu 6,5 pontos em 2024. O dado faz parte do estudo da Economist Intelligence Unit (EIU), divulgado na última quinta-feira, 27, pela revista The Economist.

Entre 167 nações avaliadas, o Brasil ficou em 57º lugar. No levantamento do ano anterior, estava na 51ª colocação. Desde 2006, quando registrou 7,4 pontos, o país vem apresentando um recuo gradual no seu score.

O levantamento apontou que a democracia global está em sua pior condição desde a criação do ranking, há quase duas décadas. Apesar de 2024 ter registrado um número recorde de eleições, com 1,65 bilhão de votos em mais de 70 países, os desafios enfrentados por diversas nações resultaram em uma média global de 5,17 pontos, a menor já registrada.

Pelo 16º ano consecutivo, a Noruega lidera o ranking, com um score de 9,81 pontos, seguida por Nova Zelândia e Suécia. No extremo oposto, o Afeganistão mantém a pior classificação, com 0,25 ponto.

Os Estados Unidos continuaram classificados como uma democracia falha, mantendo praticamente a mesma posição de 2023. No entanto, o primeiro mês do segundo mandato de Donald Trump já gerou preocupações sobre a independência política do funcionalismo público e uma série de decretos de legalidade questionável.

Rebaixamentos

A pesquisa revelou que 40% da população mundial vive sob regimes autoritários, enquanto apenas 6,6% está em democracias plenas – uma queda expressiva em relação aos 12,5% de uma década atrás.

Na Europa, região que concentra nove dos dez países mais democráticos, houve rebaixamentos significativos. A França caiu para o grupo das democracias falhas, após as eleições legislativas antecipadas convocadas pelo presidente Emmanuel Macron não garantirem maioria a nenhum partido.

A Romênia também foi rebaixada, após denúncias de interferência russa e irregularidades eleitorais levarem à anulação das eleições presidenciais.

De acordo com a Economist, o grande teste para a democracia mundial em 2025 será a forma como os novos governantes conduzirão suas administrações em um cenário de crescente instabilidade política.