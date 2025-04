Brasil bate recorde com entrada de 3,7 milhões de turistas estrangeiros no primeiro trimestre do ano

O Brasil registrou a entrada de 3,7 milhões de turistas internacionais no primeiro trimestre deste ano, resultado recorde para o período, conforme divulgado pelo Ministério do Turismo nesta quarta-feira.

Houve um aumento de 47,8% em comparação com o número de visitantes estrangeiros registrados no mesmo período do ano passado.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o resultado reflete o trabalho conjunto entre o governo, o setor privado e os parceiros internacionais.

— Nossa meta é seguir nesse ritmo e consolidar o país como um dos principais destinos turísticos do mundo — disse o ministro.

Só em março foi registrada a entrada de 929 mil turistas de fora do país. O resultado do mês representa um crescimento de 25,5% em comparação com março de 2024. Os dados são Ministério do Turismo, em parceria com a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e a Polícia Federal (PF).

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também celebrou o recorde registrado

— O mundo está sendo atraído cada vez mais pelo Brasil do respeito e da valorização da diversidade, das manifestações culturais únicas, da riqueza de paisagens naturais e da sustentabilidade, e esse é um trabalho nosso — disse Freixo.