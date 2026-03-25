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Brasil apresenta F-39E Gripen, 1º caça supersônico produzido no país

Embraer também mostra protótipo de carro voador no evento

Gripen no Brasil: caça supersônico é apresentado em SP (SO Johnson/Força Aérea Brasileira)

Gripen no Brasil: caça supersônico é apresentado em SP (SO Johnson/Força Aérea Brasileira)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de março de 2026 às 11h31.

O primeiro caça supersônico produzido no Brasil, o F-39E Gripen, será apresentado nesta quarta-feira, 25, no aeródromo da Embraer, em São Paulo, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A aeronave é resultado de um acordo de transferência de tecnologia com a fabricante sueca Saab, que permitiu a produção local em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a FAB, o projeto marca um avanço na capacidade industrial e tecnológica do país no setor de defesa. Das 36 unidades encomendadas, 15 serão montadas no Brasil.

O desenvolvimento do caça é considerado um marco para a indústria nacional e um movimento para posicionar o país como polo de alta tecnologia na América Latina.

Embraer também apresenta 'carro voador'

Além do caça, a Embraer apresenta um protótipo de veículo elétrico voltado à mobilidade aérea urbana.

O modelo faz parte das iniciativas da empresa no segmento de “carros voadores”, com foco em soluções para transporte em centros urbanos.

Acompanhe tudo sobre:SaabEmbraerFAB

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