PT pede prisão de secretário e presidente da SPTrans por falta de ônibus em SP

O PT pediu à Justiça Eleitoral a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte de São Paulo, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges, sob a alegação de descumprimento da decisão judicial que determinou a operação de 100% da frota de ônibus neste domingo, 25, segundo informações do Metrópoles.

O partido afirma que apenas 60% dos veículos estão em circulação durante o segundo turno das eleições presidenciais, o que, segundo a representação, dificulta o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A sigla também relata a presença de poucos ônibus em bairros da Zona Leste, como Itaim Paulista, na região central e na Avenida Paulista.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), também afirmou neste domingo que vai pedir a prisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do secretário municipal de Transportes ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Em publicação no X, Boulos citou o caso de Salvador, em que houve uma decisão judicial relacionada à retenção de ônibus, e criticou a situação na capital paulista. "Já há o precedente de Salvador. Não vão impedir o povo de votar com golpe baixo!", escreveu.

Vamos pedir a prisão de Ricardo Nunes e do Secretário Municipal de Transportes ao TRE/SP. Já há o precedente de Salvador. Não vão impedir o povo de votar com golpe baixo! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) 25 de outubro de 2026

Na representação, o PT alega que a redução da frota não decorre de limitações técnicas, mas de uma decisão da gestão municipal. Segundo o partido, quase 4 mil ônibus permanecem parados enquanto as seções eleitorais estão abertas.

No sábado, 24, o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Tiago Ducatti Machado, determinou que a cidade disponibilizasse 100% da frota de ônibus neste domingo. A decisão se baseou na Resolução TSE 23.751/2026, que exige a oferta de transporte coletivo urbano nos dias de votação com a mesma frequência dos dias úteis.

Pedido à Justiça Eleitoral

A coligação Brasil Pronto Pra Mais, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acionou a Justiça para cobrar o restabelecimento de 100% da frota de ônibus em São Paulo neste domingo, 25.

O documento, enviado à Justiça Federal, foi assinado por Monica das Pretas (PSOL), Sâmia Bomfim (PSOL) e Luana dos Santos Alves da Silva. A petição pede a intimação imediata da Prefeitura de São Paulo e da SPTrans para que restabeleçam a operação integral da frota até o encerramento da votação e o retorno dos eleitores.

Em comunicado, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans afirmaram que cumprirão a determinação judicial e que já comunicaram a decisão às concessionárias.

A gestão municipal, no entanto, argumentou que o prazo para mobilizar veículos e equipes era curto. Segundo o comunicado, as empresas tinham menos de 12 horas para localizar e mobilizar mais de 10 mil trabalhadores, o que, de acordo com a prefeitura, poderia afetar o direito à folga e ao voto dos funcionários.

"É importante considerar, contudo, que a ampliação da frota em prazo tão reduzido impõe desafios operacionais concretos. Os operadores relataram dificuldades para readequar, de forma imediata, escalas de trabalho, jornadas e rotinas previamente organizadas. A programação dos profissionais também havia considerado o direito à folga e a organização necessária para assegurar o exercício do voto, o que torna ainda mais complexa uma alteração dessa magnitude na véspera da eleição", disse a SPTrans, em nota.

A administração de Ricardo Nunes informou que o mesmo planejamento adotado no primeiro turno estava previsto para este domingo. Em 4 de outubro, 6,9 mil ônibus circularam na cidade, com reforço de 40% na frota, para atender a uma demanda de 3,4 milhões de passageiros.

Lula pede prorrogação da votação

Diante dos relatos de falta de ônibus, Lula afirmou neste domingo que pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação do horário de votação em cidades que registraram problemas na oferta de transporte.

Em entrevista coletiva, o presidente disse que a medida busca garantir que eleitores prejudicados por atrasos ou pela retirada de veículos de circulação tenham a oportunidade de votar. Lula também afirmou que a redução da frota em São Paulo teria chegado a quase 40%.

Segundo o presidente, relatos de problemas no transporte também foram registrados em Salvador, Feira de Santana, Petrópolis, Teresina, Lauro de Freitas, Recife, Sergipe, Maceió e João Pessoa. Ele também mencionou a interrupção da circulação de balsas no Pará.

Leia nota da SPTrans:

"A SPTrans informa que foi notificada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) às 13h10 do sábado 24 de outubro sobre a determinação de colocar 100% da frota de ônibus municipais em operação neste domingo (25), com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.

Imediatamente após receber a notificação, às 13h32, a SPTrans agiu de forma diligente e proativa, comunicando todas as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade e transmitindo a determinação judicial para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento. A atuação da empresa foi pautada pela agilidade, pela transparência e pelo compromisso com a prestação do serviço público de transporte.

É importante considerar, contudo, que a ampliação da frota em prazo tão reduzido impõe desafios operacionais concretos. Os operadores relataram dificuldades para readequar, de forma imediata, escalas de trabalho, jornadas e rotinas previamente organizadas. A programação dos profissionais também havia considerado o direito à folga e a organização necessária para assegurar o exercício do voto, o que torna ainda mais complexa uma alteração dessa magnitude na véspera da eleição.

O planejamento originalmente estabelecido pela SPTrans foi elaborado com base em critérios técnicos e em dados efetivos de demanda. No domingo anterior, aproximadamente 6,9 mil ônibus estiveram em operação, oferecendo cerca de 8 milhões de lugares e transportando 3,4 milhões de passageiros. Esses indicadores subsidiaram a definição de uma oferta de transporte compatível com o comportamento observado da demanda.

Cabe destacar, ainda, que o plano operacional havia sido encaminhado previamente aos órgãos eleitorais competentes, sem questionamentos registrados até então, e foi adotado no primeiro turno. A programação foi divulgada com transparência, por meio de comunicados à população e aos órgãos responsáveis.

A SPTrans respeita as determinações da Justiça Eleitoral e atua para viabilizar o atendimento à população, observadas as condições operacionais necessárias à execução do serviço. A necessidade de alteração de um planejamento previamente estruturado, quando comunicada com antecedência inferior a 12 horas, deve ser analisada à luz das condições concretas de mobilização de veículos e profissionais, sem desconsiderar os impactos sobre a organização do trabalho e o direito ao voto dos trabalhadores.

Ressalta-se que a tarifa de ônibus municipais permanece gratuita aos domingos, conforme a política do Domingão Tarifa Zero, em vigor desde dezembro de 2023, garantindo à população o acesso ao transporte público sem cobrança de passagem.

A SPTrans permanece monitorando a operação e a disponibilidade da frota, atuando junto às concessionárias para assegurar o atendimento aos passageiros e contribuir para que todos possam chegar aos seus destinos, inclusive aos locais de votação, com segurança e eficiência."