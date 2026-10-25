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PT pede prisão de secretário e presidente da SPTrans por falta de ônibus em SP

Coligação de Lula afirma que apenas 60% da frota circula na capital neste domingo, 25; Justiça determinou operação de 100% dos ônibus, mas prefeitura alega prazo curto para mobilizar equipes

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h47.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 15h57.

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O PT pediu à Justiça Eleitoral a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte de São Paulo, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges, sob a alegação de descumprimento da decisão judicial que determinou a operação de 100% da frota de ônibus neste domingo, 25, segundo informações do Metrópoles.

O partido afirma que apenas 60% dos veículos estão em circulação durante o segundo turno das eleições presidenciais, o que, segundo a representação, dificulta o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A sigla também relata a presença de poucos ônibus em bairros da Zona Leste, como Itaim Paulista, na região central e na Avenida Paulista.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), também afirmou neste domingo que vai pedir a prisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do secretário municipal de Transportes ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Em publicação no X, Boulos citou o caso de Salvador, em que houve uma decisão judicial relacionada à retenção de ônibus, e criticou a situação na capital paulista. "Já há o precedente de Salvador. Não vão impedir o povo de votar com golpe baixo!", escreveu.

Na representação, o PT alega que a redução da frota não decorre de limitações técnicas, mas de uma decisão da gestão municipal. Segundo o partido, quase 4 mil ônibus permanecem parados enquanto as seções eleitorais estão abertas.

No sábado, 24, o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Tiago Ducatti Machado, determinou que a cidade disponibilizasse 100% da frota de ônibus neste domingo. A decisão se baseou na Resolução TSE 23.751/2026, que exige a oferta de transporte coletivo urbano nos dias de votação com a mesma frequência dos dias úteis.

Pedido à Justiça Eleitoral

A coligação Brasil Pronto Pra Mais, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acionou a Justiça para cobrar o restabelecimento de 100% da frota de ônibus em São Paulo neste domingo, 25.

O documento, enviado à Justiça Federal, foi assinado por Monica das Pretas (PSOL), Sâmia Bomfim (PSOL) e Luana dos Santos Alves da Silva. A petição pede a intimação imediata da Prefeitura de São Paulo e da SPTrans para que restabeleçam a operação integral da frota até o encerramento da votação e o retorno dos eleitores.

Em comunicado, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans afirmaram que cumprirão a determinação judicial e que já comunicaram a decisão às concessionárias.

A gestão municipal, no entanto, argumentou que o prazo para mobilizar veículos e equipes era curto. Segundo o comunicado, as empresas tinham menos de 12 horas para localizar e mobilizar mais de 10 mil trabalhadores, o que, de acordo com a prefeitura, poderia afetar o direito à folga e ao voto dos funcionários.

"É importante considerar, contudo, que a ampliação da frota em prazo tão reduzido impõe desafios operacionais concretos. Os operadores relataram dificuldades para readequar, de forma imediata, escalas de trabalho, jornadas e rotinas previamente organizadas. A programação dos profissionais também havia considerado o direito à folga e a organização necessária para assegurar o exercício do voto, o que torna ainda mais complexa uma alteração dessa magnitude na véspera da eleição", disse a SPTrans, em nota.

A administração de Ricardo Nunes informou que o mesmo planejamento adotado no primeiro turno estava previsto para este domingo. Em 4 de outubro, 6,9 mil ônibus circularam na cidade, com reforço de 40% na frota, para atender a uma demanda de 3,4 milhões de passageiros.

Lula pede prorrogação da votação

Diante dos relatos de falta de ônibus, Lula afirmou neste domingo que pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação do horário de votação em cidades que registraram problemas na oferta de transporte.

Em entrevista coletiva, o presidente disse que a medida busca garantir que eleitores prejudicados por atrasos ou pela retirada de veículos de circulação tenham a oportunidade de votar. Lula também afirmou que a redução da frota em São Paulo teria chegado a quase 40%.

Segundo o presidente, relatos de problemas no transporte também foram registrados em Salvador, Feira de Santana, Petrópolis, Teresina, Lauro de Freitas, Recife, Sergipe, Maceió e João Pessoa. Ele também mencionou a interrupção da circulação de balsas no Pará.

Leia nota da SPTrans:

"A SPTrans informa que foi notificada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) às 13h10 do sábado 24 de outubro sobre a determinação de colocar 100% da frota de ônibus municipais em operação neste domingo (25), com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.

Imediatamente após receber a notificação, às 13h32, a SPTrans agiu de forma diligente e proativa, comunicando todas as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade e transmitindo a determinação judicial para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento. A atuação da empresa foi pautada pela agilidade, pela transparência e pelo compromisso com a prestação do serviço público de transporte.

É importante considerar, contudo, que a ampliação da frota em prazo tão reduzido impõe desafios operacionais concretos. Os operadores relataram dificuldades para readequar, de forma imediata, escalas de trabalho, jornadas e rotinas previamente organizadas. A programação dos profissionais também havia considerado o direito à folga e a organização necessária para assegurar o exercício do voto, o que torna ainda mais complexa uma alteração dessa magnitude na véspera da eleição.

O planejamento originalmente estabelecido pela SPTrans foi elaborado com base em critérios técnicos e em dados efetivos de demanda. No domingo anterior, aproximadamente 6,9 mil ônibus estiveram em operação, oferecendo cerca de 8 milhões de lugares e transportando 3,4 milhões de passageiros. Esses indicadores subsidiaram a definição de uma oferta de transporte compatível com o comportamento observado da demanda.

Cabe destacar, ainda, que o plano operacional havia sido encaminhado previamente aos órgãos eleitorais competentes, sem questionamentos registrados até então, e foi adotado no primeiro turno. A programação foi divulgada com transparência, por meio de comunicados à população e aos órgãos responsáveis.

A SPTrans respeita as determinações da Justiça Eleitoral e atua para viabilizar o atendimento à população, observadas as condições operacionais necessárias à execução do serviço. A necessidade de alteração de um planejamento previamente estruturado, quando comunicada com antecedência inferior a 12 horas, deve ser analisada à luz das condições concretas de mobilização de veículos e profissionais, sem desconsiderar os impactos sobre a organização do trabalho e o direito ao voto dos trabalhadores.

Ressalta-se que a tarifa de ônibus municipais permanece gratuita aos domingos, conforme a política do Domingão Tarifa Zero, em vigor desde dezembro de 2023, garantindo à população o acesso ao transporte público sem cobrança de passagem.

A SPTrans permanece monitorando a operação e a disponibilidade da frota, atuando junto às concessionárias para assegurar o atendimento aos passageiros e contribuir para que todos possam chegar aos seus destinos, inclusive aos locais de votação, com segurança e eficiência."

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